La donna era alla guida di una Fiat seicendo quando avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro un muretto

Un grave incidente stradale è avvenuto oggi tra le 15.30 e le 16. A perdere la vita una donna crotonese di 57 anni che stava viaggiando a bordo della sua auto, una Fiat Seicento di colore celeste. L'incidente è avvenuto lungo via Impastato, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto tagliando per diritto una curva e finendo contro un muretto. Ancora non è ben chiara la dinamica. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia di stato che ha avviato tutti i rilievi del caso.