È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente di una delle due vetture coinvolte. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio sulla strada statale 106, a Crotone.

Il sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha coinvolto due vetture, una Fiat Bravo, guidata da un 40enne di Strongoli, e una Fiat 500 alla cui guida vi era una donna di 27 anni di Crotone. Quest’ultima, ferita in maniera più grave del conducente dell’altra auto, è stata estratta dal mezzo sul quale viaggiava grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia stradale e l'Anas per i rilievi del caso. La strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni.