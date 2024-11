VIDEO | L’auto sulla quale viaggiano si è schiantata su un muretto nella centralissima via Nazionale: necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il passeggero dalla vettura

Due persone, di 47 e 23 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi a Cutro. L’auto sulla quale viaggiano, una Alfa Romeo 147, è andata a sbattere, per cause in corso di accertamento, contro un muretto a bordo strada, nella centralissima via Nazionale. La vettura, dopo lo schianto, è stata interessata da un principio di incendio, immediatamente spento con un estintore dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, giunti sul posto.

Il conducente dell’auto è riuscito autonomamente a uscire dall’abitacolo, mentre per il passeggero è stato necessario l’intervento dei pompieri, che lo hanno estratto dalla vettura, dopo aver divelto la portiera con l’ausilio di una cesoia idraulica, consegnandolo ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Sul posto anche i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto per i rilievi del caso.