Incidente stradale stamane nel comune di Gizzeria dove una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata dalle ore 6.30 in via Scapillo. Ad esser coinvolta nel sinistro una Kia Sportage, che per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un grosso albero fuori dalla carreggiata.

A bordo il solo conducente, un trentanovenne, che è deceduto sul colpo. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura, in attesa delle autorizzazioni del magistrato di turno e del medico legale per estrarre la salma dalle lamiere. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro.