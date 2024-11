Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane si è schiantato con la sua moto. Trasportato in ospedale a Crotone, è deceduto poco dopo

Un giovane di 26 anni di Isola di Capo Rizzuto ha perso la vita questa sera in un incidente stradale mentre era alla guida di una moto, che per cause ancora in corso di accertamento avrebbe sbandato per poi schiantarsi rovinosamente. Sul posto, una strada in località Salica tra Isola e Crotone, sono giunte le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. Soccorso e trasportato all'ospedale di Crotone, è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.