Un incidente stradale è avvenuto, intorno alle 13.30, sulla Sp45 in località Sant’Anna nel Comune di Isola di Capo Rizzuto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone.

A scontrarsi due auto, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda ed una Fiat Seicento.Tre le persone coinvolte nell’incidente, due donne e una bambina, che sono state trasportate in ambulanza al San Giovanni di Dio di Crotone.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco che hanno estratto una delle due conducenti da un’auto e il personale sanitario del 118, anche i carabinieri per i rilievi del caso.