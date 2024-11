Alcuni occupanti dei mezzi coinvolti sono stati trasferiti d’urgenza al vicino Grande ospedale metropolitano, in condizioni piuttosto serie

Ennesimo incidente sul raccordo autostradale che collega Villa San Giovanni a Reggio Calabria. All’altezza dello svincolo di via Lia, in direzione sud, si è verificata una carambola che ha coinvolto cinque autovetture, provocando seri danni in particolare a due mezzi.

Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini della Polizia stradale, nonché le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. La situazione è apparsa subito piuttosto grave per alcuni occupanti dei mezzi coinvolti che sono stati trasportati d’urgenza al vicino Grande ospedale metropolitano in condizioni serie.

Si lavora per liberare la carreggiata dai detriti e dalle auto incidentate, mentre la Polizia stradale avrà il compito di effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, considerata la particolare complessità visto il numero di veicoli coinvolti.