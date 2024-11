Tragico impatto nel pomeriggio lungo la statale 107, nel territorio del comune di Rovito, alle porte di Cosenza. Due i veicoli coinvolti, una Renault Twingo ed una Smart. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente all'imbocco di una galleria. Il giovane alla guida della Twingo, Giuseppe Visignano, 22 anni, di Celico, è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i primi soccorsi prestati dagli automobilisti in transito.

Uno degli occupanti dell'altro mezzo coinvolto, un 16enne, è morto poco dopo all'ospedale dell'Annunziata, mentre la 18enne che era con lui risulta gravemente ferita. Per tirarli fuori dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti per i rilievi gli agenti della polizia stradale, supportati dai carabinieri di Celico. Il traffico è rimasto a lungo interrotto in entrambe le direzioni.