Per la gravità dei traumi riportati una persona è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale dell'Anas

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa mattina intorno alle ore 8,00 lungo la statale 18 nel comune di San Lucido, sul Tirreno cosentino. Due i veicoli coinvolti che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Per la gravità dei traumi riportati uno dei feriti è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Le altre persone coinvolte sono state medicate al pronto soccorso di Paola. La statale 18 è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Sul posto la polizia stradale ed il personale Anas. Il ripristino della circolazione in piena sicurezza è stato possibile grazie alla rimozione dei veicoli incidentati ed al completamento delle operazioni di pulizia del piano viabile.