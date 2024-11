Una persona sarebbe rimasta ferita. Chiusa la statale 283 in entrambi i sensi di marcia

Chiusa al traffico in entrambe le direzioni la Statale 283 delle Terme Luigiane, per un incidente stradale verificatosi nel territorio del comune di San Marco Argentano. Secondo quanto si è appreso, il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 36 ed ha coinvolto due veicoli. Una persona sarebbe rimasta ferita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale Anas. Sono in corso le operazioni di ripristino della circolazione.