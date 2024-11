Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri, 30 giugno, in un incidente stradale nell’abitato di Spezzano Sila, in Via Roma.

Tamponamento drammatico

Secondo quanto si è appreso era a bordo di un ciclomotore, seduto alle spalle di un amico che era alla guida quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è stato tamponato da un’auto, una Ford Fiesta. Le condizioni dell’adolescente sono apparse subito molto serie. Soccorso da personale del 118 è stato condotto in ambulanza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e l’accertamento della dinamica. Tutte le persone coinvolte sono di Celico.