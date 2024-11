Grave incidente stradale lungo la strada statale 18 - Tirrena inferiore. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi ai danni di G.S., 30 anni, professione meccanico, residente nella vicina Fiumefreddo Bruzio, sul tratto di strada di Torremezzo, unica frazione del Comune di Falconara Albanese.

L'uomo si trovava a bordo della suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e ha impattato violentemente contro l'asfalto. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Cosenza.

L'incidente è avvenuto nei pressi di un esercizio commerciale di rivendita di pneumatici molto noto nella zona; secondo alcuni testimoni, sarebbe stato causato da una manovra azzardata di un'auto, che avrebbe urtato il mezzo o ne avrebbe causato lo sbandamento. Ma al momento si tratta solo di una ipotesi.