Violento impatto tra una Peugeot 308 e una moto lungo la Statale 18 a Vena di Jonadi, di fronte alla rivendita di materiale edile Colacchio. Ad avere la peggio il motociclista, A. G., 37 anni di Rombiolo, che nello scontro con la vettura ha riportato la frattura scomposta di una gamba. Come da protocollo sanitario in casi simili, il personale del 118 prontamente intervenuto sul posto ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito il ferito in ospedale a Catanzaro per gli accertamenti e le cure del caso. Secondo quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero critiche. Sul posto anche la Polizia per la gestione della viabilità che ha subito rallentamenti.