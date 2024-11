L'urto nei pressi della zona industriale. Danni ingenti per le automobili, solo qualche contusione per i conducenti

Impatto violento, per fortuna senza gravi conseguenze per i conducenti, tra due veicoli, una Fiat Cinquecento ed un vecchio modello della Panda. Le due automobili si sono scontrate a Zumpano, nei pressi della zona industriale, in prossimità di un incrocio regolato da una rotatoria. Nell’urto le vetture hanno riportato danni ingenti, solo lievi ferite e tanta paura invece per gli occupanti. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri della locale stazione. Disagi per la circolazione che ha subito forti rallentamenti.