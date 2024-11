Due persone ferite è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel centro abitato del quartiere Santa Maria nel comune di Catanzaro.

Le vetture coinvolte una Hyundai i20 ed un furgone Fiat Ducato. A seguito dell'impatto, il furgone proseguiva la sua marcia danneggiando ulteriori due vetture regolamentate parcheggiate sul lato della carreggiata.

La conducente della vettura è stata presa in cura dal personale sanitario del 118 ed stata trasferita in ospedale. Ferito anche il conducente del furgone.

Accertamenti in corso circa la dinamica. Sul posto polizia stradale, polizia locale e i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale. Disagi per la viabilità. La zona interessata, in prossimità della chiesa di Santa Maria di Zarapoti, chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.