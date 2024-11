Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale in contrada Merano in prossimità del bivio per Simeri Crichi, nel Catanzarese. Il bilancio è di due feriti in modo lieve. Due le vetture coinvolte, una alfa romeo 147 ed una seat ibiza. A bordo delle auto i soli conducenti, una donna ed un ragazzo, presi in cura dal personale sanitario del Suem 118. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, per la messa in sicurezza dei veicoli, e Carabinieri e Anas per quanto di competenza. Accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica del sinistro.