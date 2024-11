La tragedia avvenuta sulla strada statale 18 nel comune di Cetraro. Nello scontro tra un' automobile Audi e una motoape, ferita anche una donna

E' un uomo di 73 anni, Benedetto Antonio Quintiero, originario di Bonifati, nel Cosentino, la vittima dell'incidente stradale che e' avvenuto stamattina sulla strada statale 18 tirrenica, nel territorio di Cetraro.

Lo scontro, le cui cause sono in via di accertamento, e' avvenuto tra un'automobile Audi 80, condotta da un cittadino di Praia a Mare, e la motoape sul quale si trovava la vittima. Nell'incidente e' rimasta ferita anche una donna, che era a bordo dell'auto.