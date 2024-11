Nuovo incidente mortale sulle strade calabresi, il terzo in un giorno: a perdere la vita un uomo, coinvolto in un incidente sulla statale 106

Ancora una volta si contano i morti sulle strade calabresi. Solo oggi sono stati tre gli incidenti mortali. L'ultimo in serata nel cosentino, ancora una volta sulla statale 106, a Calopezzati. Si tratta di un uomo di 80anni, Gaetano Antonio Aiello, che viaggiava sulla sua moto ape quando si è andato a scontrare con un camion che viaggiava in senso opposto. L'anziano è deceduto immediatamente. Ancora da accertare le cause dell'incidente, dalla polizia stradale, immediatamente accorsa sul luogo dell'incidente.