Sul luogo dello scontro sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Indagini in corso per stabilire la dinamica

Un terribile incidente stradale si è verificato nel cuore della notte nel tratto che collega la Statale 106 ai laghi di Sibari, causando il ferimento di due persone. Il violento impatto ha coinvolto una Porsche Cayenne e una Mercedes, riducendo entrambi i veicoli a un cumulo di lamiere.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto poco dopo 1.30, in un tratto di strada noto per la sua pericolosità, specialmente nelle ore di punta. I soccorsi, allertati immediatamente, sono giunti sul posto con ambulanze e vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle due vetture. Entrambi gli occupanti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale più vicino. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, ma non in pericolo di vita.

I carabinieri di Cassano stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.