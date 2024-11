Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale sulla strada statale 106 all’altezza del comune di Badolato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro.

Secondo quanto appreso, l’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 sulla Ss106 in uscita dal comune di Badolato, direzione Reggio Calabria.

Due le vetture coinvolte una Audi ed una Fiat Punto. A bordo delle vetture i soli conducenti che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Il conducente della Fiat Punto, che ha riportato diverse ferite, è stato trasportato in una struttura ospedaliera. L’intervento dei vigili del fuoco è servito alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le auto a seguito dell'impatto, in prossimità di un crocevia, sono finite a lato della carreggiata senza creare particolari disagi al transito veicolare.