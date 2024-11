E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 106 nel tratto che attraversa il comune di Corigliano Calabro.

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Un’Alfa 147, condotta da una giovane di Cosenza, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro una Punto alla cui guida vi era una ragazza di Corigliano, andando poi a sbattere violentemente contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, personale del 118 ed i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i corpi dei due feriti rimasti incastrati nell’abitacolo delle due vetture. Una terza persona, che viaggiava a bordo della Punto, è rimasta contusa. Le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale Compagna di Corigliano. Per la giovane di Cosenza, 29 anni, che era alla guida dell’Alfa Romeo, è stato disposto il ricovero nel nosocomio jonico.