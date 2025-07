Un nuovo incidente si è verificato lungo la Strada Statale 106 nel tratto urbano di Crosia, a pochi metri dal passaggio a livello. A rimanere feriti sono stati due giovani del posto, entrambi in sella a una motocicletta che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’autovettura. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni lungo lo stesso tratto, che si conferma particolarmente pericoloso per la circolazione veicolare.

L’impatto è avvenuto proprio nel cuore dell’abitato, nei pressi dell’incrocio ferroviario. I due ragazzi viaggiavano a bordo della moto quando si sono trovati improvvisamente davanti l’automobile. Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto, né chi dei due mezzi abbia avuto la precedenza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi.

Entrambi i giovani sono stati trasportati d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio di Rossano. Si trovano ora sotto osservazione: avrebbero riportato diversi traumi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Nessuna conseguenza invece per l’automobilista, rimasto illeso. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Negli ultimi tempi, infatti, il tratto urbano della SS 106 che attraversa Crosia è stato teatro di diversi incidenti, anche gravi.