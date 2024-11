Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 107 Silana-Crotonese. Alle ore 15.30, un'autovettura Fiat Punto condotta da un 72enne di Pallagorio, mentre si stava immettendo sulla S.S. 107 in direzione Cosenza, provenendo da un distributore di carburanti sito alla Località Filettò della Frazione Corazzo di Scandale, veniva urtata violentemente da un camion, alla cui guida si trovava un 41enne, petilino, che stava giungendo dall'opposta direzione di marcia (verso Crotone).

A seguito del sinistro, i conducenti del camion e dell'altro mezzo sono stati condotti, rispettivamente, il primo al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, dal quale è stato dimesso senza prognosi, mentre per il secondo si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto al nosocomio di Catanzaro, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scandale e della sezione radiomobile della Compagnia di Crotone per i rilievi del caso, personale della polizia stradale del capoluogo per agevolare la viabilità e i medici del 118 di Crotone per il supporto ai coinvolti nell'incidente, sulla cui dinamica sono in corso più approfonditi accertamenti da parte dei carabinieri. Sul luogo dell'incidente anche una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone.

Poco prima, un altro incidente si era verificato sulla strada statale 106, nel territorio di Isola di Capo Rizzuto. Nel sinistro, un probabile tamponamento a catena, sono stati coinvolti tre mezzi: un furgoncino, un autobus di linea e una Fiat Panda. Nell’impatto, non si registrerebbero feriti, ma solo danni ai veicoli. Il traffico ha subito rallentamenti.