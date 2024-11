Un incidente stradale si è verificato lungo la sp 6 tra i Comuni di Botricello e Andali. Una la vettura coinvolta, una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi successivamente sulla sede stradale. A bordo due anziane, soccorse dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina.

Le signore, rimaste incastrate, sono state estratte dall'abitacolo dai pompieri ed affidate al personale sanitario del Suem118 (giunto con due equipaggi da Sellia e Sersale) per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Sul posto carabinieri della stazione di Botricello per gli adempimenti di competenza.