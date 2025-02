È morto l'operaio di 26 anni, Raffaele Sicari originario di Vibo Valenti, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto l'11 febbraio scorso in via Piave, a Siracusa. Il giovane era impegnato negli interventi di illuminazione pubblica nella zona ed era su un cestello quando, per cause ancora da accertare, un mezzo pesante ha urtato il braccio meccanico.

Il 26enne è precipitato e l'impatto gli ha provocato delle lesioni molto gravi, subito è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e nonostante gli sforzi del personale medico - è stato operato d'urgenza per ridurre la vasta emorragia celebrale riscontrata a seguito del violento impatto con il terreno - oggi il suo cuore ha cessato di battere.

La Polizia municipale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mentre la Procura della città aretusea ha aperto un'inchiesta e posto sotto sequestro i due mezzi al fine di effettuare gli accertamenti tecnici e stabilire eventuali responsabilità che hanno portato alla morte del ragazzo. La salma rientrerà nelle prossime ore a Vibo Valentia dove saranno celebrati i funerali.