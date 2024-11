L'uomo travolto da una parete di terra, mentre realizzava una tubatura per lo scolo dell'acqua in una abitazione privata.

La vittima è Luigi Guarascio, travolto da una parete di terra mentre faceva dei lavori in una abitazione privata a Laurignano, piccolo centro alle porte di Cosenza. L'uomo, secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri, prontamente intervenuti per gli accertamenti del caso, è stato travolto dalla terra all'interno della buca che lui stesso aveva scavato, per far passare una tubatura.