Un uomo di 35 anni ha perso la vita questa mattina sulla statale 18 Tirrena inferiore, nei pressi della rotatoria per l'aeroporto di Lamezia Terme. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il decesso sarebbe legato ad un incidente stradale avvenuto questa mattina.

Sul posto sarebbe intervenuta l'Anas per perimetrare l'area del sinistro, e uno degli operai impegnato a regolare il traffico sarebbe stato travolto da un auto di passaggio. La vittima, che aveva 24 anni ed era residente a San Pietro Apostolo (Catanzaro) lavorava per un'impresa che svolge servizi stradali per conto dell'Anas. Sul posto carabinieri, polizia stradale e personale del 118.

Il conducente della vettura che ha investito l'operaio si è fermato subito per soccorrere la vittima. La sua posizione é adesso al vaglio di carabinieri e polizia stradale, che stanno svolgendo le indagini sotto le direttive della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Si sta valutando, in particolare, la velocità con cui stava procedendo il conducente dell'auto investitrice e se la segnalazione del precedente incidente, così come del restringimento di carreggiata per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale, fossero stati attuati in maniera corretta.

La nota di Anas

«Si era allontanato dalla sua postazione, per cause in corso d'accertamento» l'operaio della ditta appaltatrice incaricata dall'Anas per i lavori di manutenzione su un cantiere poco distante che stamattina è morto a Lamezia Terme dopo essere stato investito da un'automobile. Ad affermarlo, in un comunicato è la stessa azienda delle strade statali. «L'operaio - riferisce ancora l'Anas nella nota - si era spostato sulla rotatoria posta lungo la strada che conduce all'aeroporto di Lamezia Terme, dove é sopraggiunta un'auto che lo ha investito, provocandone il decesso. Anas - conclude il comunicato - esprime il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio».