Gravissimo incidente sul lavoro a Lamezia Terme. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, un uomo di 54 anni Felice Costanzo, è morto schiacciato sotto un camion all'interno dell'officina mentre stava effettuando una riparazione. Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 che con l'elisoccorso hanno trasportato l'operaio in ospedale a Catanzaro dove è morto poco dopo a seguito delle gravissime ferite riportate. Avviate le indagini della Polizia per ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto, per il coordinamento dell'attività investigativa, c'è il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.