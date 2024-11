La tragedia avvenuta al cantiere allestito nel castello. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica

Un uomo è morto questa mattina a causa di un incidente sul lavoro, nel cantiere allestito nel castello del centro storico di Placanica.

Secondo una prima ricostruzione l’operaio era intento ad effettuare il proprio lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato colpito da una trave. In pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sono ora in corso, proprio in questi minuti, i primi rilievi, da parte delle forze di polizia, tesi a comprendere quale sia stata l’effettiva dinamica dell’incidente che ha condotto alla morte dell’uomo. Sgomento nel centro della Locride, dove la notizia si è diffusa in un batter d’occhio, lasciando nel dolore tutta la cittadinanza.



Nel cantiere de castello è attualmente impegnata l’impresa Sm srl specializzata in lavori di restauro.