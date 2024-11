Il mezzo si è ribaltato in una campagna probabilmente a causa di un dislivello del terreno

Incidente sul lavoro nel pomeriggio Vibonese. Un 55enne anni, F.V., a bordo di un trattore si è ribaltato a causa del dislivello del terreno. Prontamente soccorso dai medici del 118, allertati da alcune persone che avevano assistito all’incidente, attesa la gravità delle ferite si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il 55enne in ospedale a Catanzaro con ferite e fratture multiple. La prognosi rimane al momento riservata. Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini per accertare eventuali responsabilità per l’incidente si sono portati i carabinieri della locale Stazione. g.b.