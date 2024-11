Stava eseguendo dei lavori per conto del Consorzio di Bonifica

È morto in serata Michele Stramandinoli, 62 anni, operaio di Sorianello rimasto ferito lunedì a Longobardi, frazione di Vibo Valentia, mentre stava eseguendo dei lavori. Il 62enne, lavoratore del Consorzio di Bonifica di Vibo è caduto rovinosamente da un albero che stava potando. Ricoverato in ospedale a Germaneto con un grave trauma cranico, la situazione era subito apparsa difficile. Nel pomeriggio il decesso che ha lasciato sgomenta la comunità di Longobardi ed il paese di Sorianello. Sull’incidente era intervenuta ieri anche il sindacato Flai Cgil per sottolineare la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, esprimendo al contempo solidarietà alla famiglia dello sfortunato operaio.

G.B.