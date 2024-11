Per motivi ancora da accertare, l’uomo originario di San Pietro in Guarano, avrebbe perso l’equilibrio. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di prestargli soccorso

Un operaio di 48 anni in forza a una ditta edile è morto in provincia di Cosenza a seguito della caduta da un’impalcatura sul cantiere di un capannone in via di ristrutturazione.

Il fatto si è verificato al confine tra Bisignano e Mongrassano, in uno stabile un tempo adibito a cartiere e ora prossimo ad accogliere un nuovo esercizio commerciale. Per motivi ancora da accertare, l’uomo originario di San Pietro in Guarano, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di prestargli soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a eseguire i primi rilievi in attesa di ulteriori accertamenti che saranno disposti dalla Procura.