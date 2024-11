Versa in gravi condizioni l'operaio di 45 anni caduto nel pomeriggio di due giorni fa, dal tetto di una villetta situata in contrada Malatri, al confine tra i comuni di Marano Principato e Cerisano. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre era sul tetto per l’installazione o la manutenzione di pannelli fotovoltaici.

Subito dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi, attivando prontamente la catena dell’emergenza. Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio 112. Considerate le condizioni critiche dell’operaio, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza fino al campo sportivo, distante circa un chilometro e mezzo dal luogo dell’incidente. Da lì, è stato trasferito in elicottero e portato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata, dove è stato sottoposto alle prime cure e successivamente ricoverato nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castrolibero e il personale dell’ispettorato del lavoro, che hanno condotto un sopralluogo durato diverse ore per accertare le cause e le circostanze dell’accaduto.