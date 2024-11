Un quarantenne è morto sul colpo. Un altro giovane, di 25 anni, è in gravissime condizioni

Tragico incidente sul lavoro nel quartiere Germaneto, a Catanzaro. Due uomini, di 25 e 40 anni, sono caduti da una impalcatura mentre stavano montando una grondaia. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il cestello di una gru che li reggeva si sia staccato provocando la caduta dei due uomini. Gravissime le condizioni del 25enne trasportato immediatamante al Pugliese Ciaccio mentre per il 40enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La vittima è Domenico Muzzì,originario di Giarre, in Sicilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Girifalco, i vigili del fuoco e il personale del 118.