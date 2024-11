Violento scontro tra due auto. Ad avere la peggio uno dei passeggeri. Forze dell'ordine al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica

Un violento scontro tra un'auto Mercedes e una Fiat punto di è verificato poche ore fa a Mirto Crosia, nel Cosentino. L'impatto è stato così devastante che è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per uno dei passeggeri coinvolti, il quale è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cosenza.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute sul luogo del tragico incidente, lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono ancora in corso mentre le forze dell'ordine cercano di determinare le cause e le responsabilità di questo grave incidente.