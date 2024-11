Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6.30, sulla statale 106 all'altezza di Cropani nel catanzarese, registrando due vittime. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una fiat Multipla e un furgone Renault. Secondo una prima dinamica dell'incidente lo scontro tra i due mezzi sarebbe avvenuto in maniera frontale, coinvolte complessivamente quattro persone.

Due di queste hanno riportato solo piccole escoriazioni, per un'altra si era reso necessario il trasporto in ospedale in elisoccorso mentre una quarta persona è spirata sul colpo. Si tratta di un giovane di 32 anni, Luigi Peluso, di Lamezia Terme. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale e i carabinieri della locale stazione. Disagi per la circolazione stradale. Da questa mattina si sono formate lunghe code sulla statale 106.

A poche ore da sinistro, infine, è deceduto un altro passeggero dell'autovettura. Si tratta di Salvatore Fiumara, 62enne di Maida.