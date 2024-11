La statale 106 miete l’ennesima vittima. Lo scontro tra due auto si è consumato a Cariati, all’altezza dell’ingresso del porto. Nell'impatto frontale è rimasto ucciso un uomo. Da una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, pare che l’uomo, originario di Crotone – S. A. le iniziali del suo nome – volto già noto alle forze dell’ordine, avesse rubato una Opel Corsa a Taranto per fare ritorno nella sua città.

La ricostruzione

Alla vista di un posto di blocco e, forse sentendosi braccato dalle forze dell’ordine che sembra lo stessero già pedinando, avrebbe accelerato per evitare di essere fermato.

A quel punto si sarebbe scontrato frontalmente contro un’altra auto, una Ford Fiesta con a bordo una 28enne di Rossano, per poi coinvolgere altri veicoli e finire la sua corsa contro un muro contro cui avrebbe perso la vita. La donna al volante dell’altra auto, soccorsa dal 118 via terra e poi elitrasportata all’ospedale di Cosenza, a quanto pare è grave ed in prognosi riservata.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del gruppo territoriale di Corigliano Rossano con a capo il maggiore Marco Filippi, la Polstrada, i soccorsi del 118, i vigili del fuoco di Corigliano Rossano ed i mezzi dell’Anas che hanno fatto defluire il traffico a senso unico alternato.

La dinamica è, comunque, tutta da chiarire, come da spiegare è la posizione dell’uomo alla guida dell’auto risultata rubata in Puglia, perché sembra fosse già tampinato dalle forze dell’ordine lungo la statale 106.