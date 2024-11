Un uomo di 62 anni è morto mentre una donna, che era alla guida dell’altra auto, è rimasta ferita. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento

Non si ferma la scia di sangue che, negli ultimi giorni, si sta riversando sulla statale jonica 106. Un uomo, Mario De Gennaro, 62 anni, di Corigliano Calabro, è morto in un incidente stradale nei pressi di Rossano. L'uomo era alla guida di Chevrolet Matiz che si è scontrata, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Trebisacce, con una Fiat Panda guidata da una donna di 32 anni. De Gennaro è stato soccorso e portato in ospedale dove è morto poco dopo. La donna ha riportato delle ferite ad un ginocchio.