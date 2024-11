Il giudice ha dato il nullaosta per la restituzione della salma del giovane imprenditore alla famiglia. Lascia moglie e due figlie piccole

Si terranno domattina a Cittanova, alle ore 10.30, i funerali di Domenico Politi. L'imprenditore, 39 anni, è morto sul colpo nel tragico incidente di domenica scorsa lungo la strada Jonio Tirreno, quando la sua auto si è scontrata frontalmente con quella su cui viaggiava una famiglia originaria del Vibonese. L'impatto ha registrato altre due vittime: Antonella Teramo, 36 anni, e la sua bimba Maya Teramo, di 3. I funerali di queste ultime si sono tenuti questa mattina a Nicotera.

Le esequie di Politi, invece, domani nel suo paese natale. A renderlo noto è il legale della famiglia Politi, Gregorio Papalia. Si legge in una breve nota: «Su sua richiesta, il giudice in data odierna rilasciava nullaosta per la sepoltura, cosicché la moglie Fonti Marina le due figliolette unitamente agli altri familiari e amici potranno porgere l'ultimo saluto alla ennesima vittima di un destino che forse poteva essere evitato».