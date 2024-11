Uno scontro tra due auto, avvenuto stamattina sulla strada statale 107 Silana-Crotonese nei pressi di San Giovanni in Fiore (Cosenza), ha portato al ferimento di due persone. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Serra, per cause in corso di accertamento. L'autista di una delle due vetture è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato portato nell'ospedale di Crotone.

Meno gravi le condizioni del conducente dell'altra auto. Sul posto anche le forze dell'ordine e il personale dell'Anas. Il traffico ha subito forti rallentamenti a causa del blocco temporaneo della viabilità.