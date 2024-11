Ad avere la peggio il passeggero di una Volkswagen UP, illesi invece i conducenti delle due vetture. Sul posto i Vigili del fuoco ed i carabinieri

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 1.10 circa sulla SS106 in prossimità dello svincolo di Soverato Sud a causa di un incidente stradale. Coinvolte nello scontro due le vetture con a bordo tre giovani, una Volkswagen Tiguan ed una Volkswagen UP.

Il passeggero della Volkswagen UP è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Illesi invece i due conducenti.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.