Sconosciute ancora le cause dell'impatto, pare che l'auto condotta dalla donna si sia scontrata con un autocarro

Una donna di 33 anni è morta in un terribile incidente stradale tra un autocarro e un'automobile, avvenuto la notte scorsa, sulla Strada statale 534, nel tratto compreso tra Sibari e Doria. Ancora sconosciute le cause dell'impatto, pare che l'auto condotta dalla donna si sia scontrata con un camion. L'autista del autocarro è sotto shock. Sul luogo del sinistro sono interventi i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e gli uomini dell’Anas per il ripristino della circolazione.