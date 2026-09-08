Scontro tra una Opel Corsa e una Fiat Panda. I Vigili del Fuoco hanno estratto dall’abitacolo il conducente dell’utilitaria rimasto incastrato

Incidente stradale questa mattina sulla SS106, nel territorio comunale di Bianco, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate una Opel Corsa e una Fiat Panda.

Due le persone rimaste ferite nell’impatto. La conducente della Opel Corsa, una giovane donna in stato di gravidanza, è stata immediatamente soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Dopo le prime operazioni di assistenza, è stato disposto il trasferimento della donna presso una struttura ospedaliera attraverso l’elisoccorso.

Più complesso l’intervento sulla Fiat Panda. Il conducente, infatti, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo a seguito dell’impatto. I Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria hanno lavorato per liberarlo e consentirne l’affidamento ai sanitari. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale in ambulanza.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti e nella gestione della viabilità. Presenti anche gli operatori ANAS, che hanno provveduto alle attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata, la SS106 è stata temporaneamente chiusa al transito nel tratto interessato dall’incidente.

Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.