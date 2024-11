Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere una delle persone ferite. Disagi per il traffico

Un incidente stradale è avvenuto nella prima serata di oggi a Botricello, lungo la statale 106. Tre le vetture coinvolte: una Fiat Punto, una Volkswagen Golf ed una terza auto che si trovava in quel momento parcheggiata a bordo strada.

Feriti i due conducenti. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco - arrivati dal distaccamento di Sellia Marina - al fine di estrarre il conducente della Fiat Punto rimasto bloccato all'interno del veicolo, e anche per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Entrambi i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale con due ambulanze.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità: ss106 nel tratto interessato dal sinistro chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.