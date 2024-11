Silvestro e Giusy lasciano un figlio di 11 anni, in una tragedia che davvero sta assumendo dei contorni di dolore indescrivibile. Lotta ancora, invece, il comandante della polizia locale di Roccella, Alfredo Fragomeli, le cui condizioni sono definite molto gravi.

La notizia al Roccella Jazz Festival

La notizia della morte dell’impiegata comunale di Roccella Jonica è giunta nel corso della serata del Roccella Jazz Festival. «Abbiamo riflettuto molto su cosa fare questa sera – scrivono gli organizzatori su Facebook – perché una immane tragedia ha colpito la nostra comunità e l’organizzazione del festival. Un tragico incidente stradale ha coinvolto due dipendenti comunali che sono le colonne su cui si basa l’organizzazione amministrativa che consente ogni anno a tutti noi di essere qui. Giusy Bruzzese, impiegata che seguiva l’organizzazione del Festival, purtroppo non ce l’ha fatta e anche suo marito, il Brigadiere Silvestro Romeo è deceduto per le ferite riportate nell’incidente. Alfredo Fragomeli, Comandante della Polizia Municipale e Responsabile dell’Area Politiche Sociali è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Non avremmo l’animo per continuare questa serata, ma lo facciamo per due sole ragioni. La prima legata agli obblighi derivanti dai contributi pubblici ricevuti. La seconda perché crediamo che concludere il Festival sia il nostro modo di onorare la memoria di chi non è più con noi e l’impegno di chi si è speso perché tutto questo potesse accadere».

Il cordoglio del sindaco

Anche il sindaco di Roccella Jonica, Vittorio Zito, ha voluto lasciare un messaggio per Giusy e Silvestro: «Tutti noi stiamo vivendo un enorme dolore. Nessuno può essere pronto a tutto questo. Aiuta il conforto della fede e la ferma volontà di impegnarsi ancora di più per onorarne ogni giorno la memoria. Per Giusy e per Silvestro».