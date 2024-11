Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Sellia Marina, sulla strada statale 106, nel Catanzarese. Due le autovetture coinvolte, una Skoda Octavia ed una Kia Rio, mentre sei sono state le persone ferite che si trovavano a bordo delle due vetture, tra cui due bambini. Non risultano feriti gravi. I malcapitati sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina hanno posto in sicurezza le auto coinvolte in attesa del soccorso stradale. Sul posto anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Molti i disagi alla viabilità fino al termine delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.