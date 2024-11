Il violento impatto si è verificato questa mattina, sul posto anche l'elisoccorso. Illeso il conducente del mezzo pesante. Strada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia

Si allunga la scia di sangue sulle strade calabresi. Questa mattina un grave incidente si è verificato sulla strada statale 106 all'altezza del comune di Sellia Marina nel catanzarese. Un violento impatto tra un camion e un suv che purtroppo non ha lasciato scampo al conducente del veicolo. A perdere la vita Salvatore Mustara, 44 anni, medico di famiglia a Botricello, al momento sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica del sinistro affidati alla compagnia dei carabinieri di Sellia Marina.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Sul posto è giunto l'elisoccorso per prestare assistenza al conducente dell'auto che però è spirato poco dopo. Illeso invece l'uomo alla guida del camion. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Al momento la strada statale 106 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, si registrano disagi alla circolazione.