Ieri sera si è verificato un incidente stradale tra Sibari e Thurio sulla Statale 106. Tre le auto coinvolte e, per fortuna, non ci sono vittime. Due invece i feriti lievi. Non sono pertanto in gravi condizioni, ma sono stati trasferiti all’ospedale di Corigliano Rossano.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine, i sanitari del 118, ma anche gli uomini ed i mezzi dei soccorsi stradali Socas.

Le auto coinvolte nel sinistro sono un suv e due crossover. Le cause sono ancora in via di accertamento, ma si ipotizza che una manovra azzardata, forse di sorpasso, possa aver generato la terribile carambola.

L’a notizia è stata diramata dall'rganizzazione di volontariato “Basta vittime sulla strada Statale 106″.