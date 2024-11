Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 106 Jonica, in provincia di Cosenza. L'impatto è avventuto al chilomentro 410, nel territorio di Rocca Imperiale.

Traffico bloccato per più di un'ora in entrambe le direzioni. La circolazione è stata al momento rispristinata, ma permangono rallentamenti. Sul posto squadre Anas e forze dell'ordine per la gestione della viabilità.