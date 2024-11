L’impatto nel tratto urbano di Cosenza, nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Lise

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio lungo la statale 107 nel tratto urbano di Cosenza, nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Lise. Un pullman di linea extraurbana, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente un veicolo, una Peugeot. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Crotone. Nell'impatto l’auto è carambolato su altre due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I due feriti sono stati accompagnati all'ospedale dell'Annunziata in ambulanza. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale di Cosenza.